청호나이스, '자가관리 정수기 셀프' 등 굿디자인 선정

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 '자가관리 정수기 셀프' 2종, '커피머신얼음정수기 에스프레카페', '휴대용 공기청정기 올웨이즈'가 굿 디자인 어워드에서 우수디자인(GD)에 선정됐다고 11일 밝혔다.

굿 디자인 어워드는 1985년부터 매년 시행되고 있는 권위 있는 시상제도로 산업통사자원부가 주최하고 디자인진흥원이 주관한다. 산업디자인진흥법에 의거해 상품의 외관, 기능, 재료, 경제성 등을 종합 심사해 우수한 디자인을 인정받은 상품에 '굿디자인(GD)' 마크를 부여하고 있다.

청호 자가관리 정수기 셀프는 유로와 코크는 물론 필터 속 찌꺼지까지 살균 세척해 주는 제품으로 필터 역세척 살균을 통해 필터 내부에 거르고 남은 찌꺼기를 배출해 주는 것이 특징이다. 이주형 청호나이스 디자인부문 팀장은 "제품 디자인은 실내 공간을 돋보이게 하는 하나의 인테리어 요소로 더욱 중요시되고 있다"며 "혁신기술력을 바탕으로 소비자들이 만족할 수 있는 디자인 경쟁력을 갖추기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr