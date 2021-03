무협, 지역 강소기업 수출 지원 화상 상담회 개최

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회가 '지역 강소기업 수출 지원을 위한 화상 상담회'를 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 상담회는 이날부터 12일까지 이틀간 서울 삼성동 코엑스에서 진행하며 인천, 충남, 전북 등 7개 지역의 강소기업 114개사가 참가했다. 이들은 무역협회가 운영하는 기업 간(B2B) 거래알선 플랫폼인 트레이드코리아 내 개설한 지역별 온라인전시관을 통해 발굴한 33개국 95개 바이어와 매칭돼 이틀간 250여건의 화상 상담을 진행한다.

이번에는 국내 스타트업 기술을 도입한 자체 화상 상담 시스템 '트레이드코리아-밋(tK_Meet)'을 활용해 상담의 안정성과 효율성을 높였다고 무역협회는 설명했다. 이영호 무역협회 온라인마케팅실장은 "올해 도입한 tK_Meet는 트레이드코리아 전용 화상 상담 서비스라 안정성이 높고 별도의 설치 없이 링크를 통해 PC나 모바일로 상담에 참여할 수 있는데다 Full HD급의 화질을 지원해 제품 설명과 시연에 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다.

충남 지역 강소기업 '일공구툴스'는 일반 커터칼에 석고대패, 톱 등 4가지 기능을 융합해 목수, 시공 기술자 등 전문가도 사용하는 기능성 공구를 생산하는 기업으로 트레이드코리아를 통해 일본 바이어를 소개받았다. 일공구툴스 관계자는 "상담 전에 일본 바이어에 샘플을 보냈는데 매우 만족해했다"면서 "이번 화상 상담으로 첫 일본 진출 성과를 얻을 수 있을 것"이라며 기대감을 드러냈다.

김현철 무역협회 글로벌마케팅본부장은 "트레이드코리아 내에 화상 상담 솔루션을 적용해 바이어와 셀러가 언제든 편리하게 만날 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 다양한 온라인 마케팅 툴을 활용해 유망 기업들의 해외판로 개척에 앞장서겠다"고 말했다.

