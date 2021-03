[클릭 e종목]"현대미포조선, 이익 전망치 상향… 투자의견은 '중립'"

KB증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] KB증권은 11일 현대미포조선에 대해 투자의견 중립을 유지하고 목표가는 5만8000원으로 16% 상향 조정했다.

정동익 KB증권 연구원은 “올해와 내년 지배 순이익 전망치를 직전보다 각각 2.3%, 5.9% 상향했다”며 “시장금리 변동에 따른 무위험 이자율과 영구성장률 변화를 반영한 결과로 투자의견은 종가대비 1.2%의 상승 여력을 확보한 데 따라 중립을 유지한다”고 말했다.

현대미포조선의 주가는 지난달 이후 32%가량 상승해 코스피 수익률을 크게 웃돌고 있다. 신규 수주 증가와 신조선가 상승 등 업황 개선과 환율상승, 국제 유가 상승 등이 복합적으로 영향을 미친 결과로 풀이된다. 원·달러 환율은 지난해 말 1088원에서 1140원대로 상승했고 국제유가도 60달러선을 웃돌고 있다. 클락슨 신조선가 지수는 지난해 말 125.6포인트에서 이달 들어 128포인트 선까지 상승한 상태다.

현대미포조선의 1~2월 누적 신규수주는 9억9200만달러로 연간 수주목표의 28.3%가량을 달성했다. 지난해 같은 기간 대비 3배 이상 늘어난 수치로 선종별로는 CONRO선 6척, LPG선 6척, PC선 2척 등을 수주했다. 정동익 연구원은 "매출기준 수주잔고 역시 지난해 말 30억8000만달러에서 올해 2월말 38억5000만달러로 증가한 것으로 추정된다"며 "올해 예상 매출액 대비 1.45배 수준을 보일 것"이라고 전망했다.

올해 1분기 현대미포조선의 예상 매출액은 7152억원, 영업이익 172억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 8%, 48% 줄겠지만, 시장 예상치를 뛰어넘을 것으로 전망된다. 수주잔고가 줄면서 작업량이 감소해 매출 감소가 나타나겠지만 환율 상승으로 그 영향이 일정부분 만회될 것으로 보인다. 정동익 연구원은 "1분기 신규수주 대부분이 LPG선과 CONRO선이어서 신규 수주분에 대한 공사손실 충당금 설정은 없을 것"이라고 설명했다.

