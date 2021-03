"이재명·이낙연 충돌? 정반대였다"…조영민 민주당 중앙협력본부장

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 조영민 경기도 중앙협력본부장이 지난 9일 더불어민주당 당무위원회에서 이재명 경기도지사와 이낙연 당시 당 대표 측 관계자들이 자리 배정을 두고 충돌했다는 일부 언론보도에 대해 이는 사실이 아니고 오히려 정반대였다는 글을 올렸다.

조 본부장은 10일 밤 페이스북에 올린 '이재명 이낙연 충돌? 오히려 정반대였습니다'라는 글을 통해 "경기도 중앙협력본부장 자격으로 실제 현장에 있었던 사람으로서 (이재명 지사와 이낙연 대표 측 관계자들 간)'충돌', '고성' 등은 전혀 없었음을 증언드린다"고 전했다.

이어 "(당무위원회가 열리는)현장에서 (이재명)지사님 좌석에 대해 (더불어민주)당으로부터 '친절한' 안내를 받았고, 안내 받은 자리에 지사님께서 착석했다"며 "당에서는 (감사하게도) 김대중 대통령님의 사진이 뒤로 보이는 자리를 배정해주시며 배려해 주셨다"고 덧붙였다.

조 본부장은 아울러 "이재명 지사님의 당무위 참석 의사는 중앙협력본부에서 당으로 제가 직접 전달했으니 사전통보 없이 방문했다는 것도 사실이 아니다"며 "그리고 당무위 입장 시 이낙연 대표님과 이재명 지사님은 두 손을 꼭 잡고 등장하셨고, 그 야말로 '원팀'임을 재확인한 자리였다"고 당시 상황을 설명했다.

조 본부장은 끝으로 "이 자리를 빌어 늘 협조와 배려해 주시는 민주당 관계자 여러분께 중앙협력본부장으로서 감사인사를 드린다"며 글을 마쳤다.

앞서 일부 언론은 이낙연 대표의 마지막 당무위원회가 열리던 날 이재명 지사의 좌석 배정을 두고 양측 관계자들이 험악한 분위기 속에 충돌 직전까지 이르렀다고 보도했다.

이 지사는 당시 당무위 참석 배경에 대해 "이낙연 대표께서 어려운 시기에 큰 성과를 냈고, 안정적으로 (당을)잘 이끌어왔다"며 "(민주)당원의 한 사람으로서 큰 혜택을 받았기 때문에 감사 말씀 겸 그동안 고생하셨다고 박수쳐 드리러 왔다"고 했다.

