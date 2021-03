SK바이오사이언스 공모주 청약에 63조원 몰렸다…역대급 흥행대박

[아시아경제 지연진 기자] 백신 전문기업인 SK바이오사이언스가 일반 공모주 청약에서 63조원이 몰리며 흥행 기록을 다시 썼다.

10일 대표 주관사인 NH투자증권는 SK바이오사이언스 공모주의 청약 결과 청약 증거금이 63조6197억원, 전체 경쟁률은 335.36대1을 기록했다. 이는 지난해 빅히트엔터테인먼트(58조4237억원)는 물론 카카오게임즈가 세운 청약 증거금 기록 58조5543억원을 넘어선 역대 최대 기록이다.

대표 주관사로 가장 많은 물량이 배정된 NH투자증권(배정비율 37%)의 청약 경쟁률은 334대 1을 나타냈다. 이어 한국투자증권(배정비율 23%) 372대 1, 미래에셋대우(22%) 326대 1, SK증권(8%) 225대 1이었다.

배정 물량이 5%인 삼성증권은 443대1로 가장 높은 경쟁률을 보였고, 역시 5%가 부여된 하나금융투자는 285대 1의 경쟁률을 나타냈다.

주관 증권사에는 청약 접수 며칠 전부터 신규 계좌 개설이 급증했고, 청약 접수 당일에도 계좌를 개설하려는 고객들로 영업점이 분주했다. 일부 주관사는 신청자 접속이 한꺼번에 몰리면서 오전 한때 인터넷 청약 신청이 지연되기도 했다.

증권사에 배정된 물량의 절반을 청약자 전원에게 균등배분하는 방식이 도입돼 청약 금액의 문턱이 낮아지면서 가족 계좌를 총동원해 청약을 하는 모습도 펼쳐졌다.

이번 청약 흥행은 올해 최대 규모의 공모인데다 최근 증시 조정으로 단기 유동자금이 늘어난 상황에서 공모주 제도 개편으로 균등 배분 방식이 도입된데 따른 것으로 보인다. 균등 배분 방식은 계좌 수에 따라 공모주 일부를 균등하게 나누는데, 일반투자자 대상 청약 물량 중 50% 이상을 균등방식으로 배정하고, 나머지는 기존 청약 증거금 기준의 비례방식으로 배정한다.

SK바이오사이언스의 경우 최소 증거금인 32만5000원만 납입하면 1주는 받을 수 있는 것으로 계산됐다. 다만 삼성증권과 하나금융투자의 경우 배정량보다 청약건수가 훨씬 많아 최소 증거금을 납입해도 1주도 못 받는 경우가 있을수 있다는 지적이다.

