[아시아경제 이관주 기자] STX STX 011810 | 코스피 증권정보 현재가 5,520 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 17,885 전일가 5,520 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일[e공시 눈에 띄네] 코스피-11월30일 close 는 주요종속회사인 피케이밸브주식회사가 지분 100%를 보유하는 피케이에스씨에스주식회사를 흡수합병했다고 10일 공시했다.

