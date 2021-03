[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 42,400 전일대비 1,100 등락률 +2.66% 거래량 177,883 전일가 41,300 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"한진 투자 판단의 관건, 택배비 인상"…'중립' 유지한진, 작년 영업익 1103억원…전년 比 21.7%↑한진, 원클릭 '스케일업 서비스' 론칭…고객 이커머스 사업 지원 close 은 보통주 1주당 600원씩 총 89억6857만5600원을 배당한다고 10일 공시했다.

시가배당율은 1.3%, 배당기준일은 2020년 12월31일이며 오는 25일 주주총회를 통해 확정된다. 배당금 지급 예정일은 4월23일이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr