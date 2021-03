[포토]서울 강서구 올해 장학금 2억3000만 원 확정

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 10일 오전 구청 대회의실에서 (재)강서구장학회 이사회를 개최, 2021년도 장학금 지원 규모를 2억3000만 원으로 확정했다.

이는 지난해보다 5000만 원 늘어난 규모로 올해 더 많은 지역 학생들이 혜택을 볼 것으로 기대된다.

이날 이사회에서는 노현송 구청장을 비롯 송진수 (재)강서구장학회 이사장, 장학회 관계자가 참석한 가운데 ▲2020년도 사업실적 결산 승인 ▲2021년도 장학기금 운영 보고 등에 대한 논의도 이루어졌다.

또 ▲1인 1장학계좌 갖기 운동 ▲우수기부자 명예의 전당 헌액 ▲각종 홍보매체를 활용한 장학사업 홍보 등 장학사업 활성화 방안도 함께 논의됐다.

노현송 구청장은 “강서구장학회는 기탁자분들의 지속적인 성원과 헌신으로 2001년 설립 시 보다 10배 넘게 성장할 수 있었다”며 “어려운 여건에서도 학생들이 꿈과 희망을 키우고 더 나아가 지역사회 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

지난 2001년에 설립된 (재)강서구장학회는 현재까지 1104명의 지역 학생들에게 총 14억3000여만 원의 장학금을 지원했다.

