DJ센터 제2전시장 건립, 행안부 타당성조사 대상 선정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 김대중컨벤션센터 제2전시장 건립사업이 최근 열린 행정안전부 과제선정위원회 심의에서 2021년도 타당성 조사 대상사업으로 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.

앞서 광주시는 관련 규정에 따라 1월 행안부에 김대중컨벤션센터 제2전시장 건립 계획서를 제출했으며, 내부 검토와 과제선정위원회 심의를 거쳐 타당성 조사 대상사업으로 결정됐다.

이에 따라 광주시는 타당성 조사 전문기관인 한국지방행정연구원(KRILA)과 내달 약정 계약을 체결하고 조사에 착수할 예정이다.

이어 타당성 조사를 통과하면 내년까지 설계를 완료하고, 2023년 완공할 예정이다.

김대중컨벤션센터 제2전시장은 1125억 원의 사업비를 투입해 치평동 김대중벤션센터 제1주차장 1만8000여㎡ 부지에 지하 2층, 지상 4층 규모로 건립된다.

광주시는 지난해 12월 김대중컨벤션센터 일원이 ‘광주 도심융합특구’, 광주역 일원은 호남권 최대 창업단지 ‘도시재생 혁신지구 국가시범지구’에 선정됨에 따라 향후 지역 주력 산업과 연계한 마이스(MICE) 산업 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

김준영 시 문화관광체육실장은 “모든 현장을 발로 뛰며 남은 심사에서도 건립 부지 안내, 관계부처 협의 등 적극적으로 대응해 연내 최종심사를 통과하도록 최선을 다하겠다”며 “2023년 제2전시장 건립이 완료되면 고부가가치 마이스 산업을 통해 지역 경제 전반에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을 것이다”고 말했다.

