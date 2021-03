[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 산업기술공동기반구축사업단은 지난 9일 광주글로벌모터스(GGM)에서 미래자동차 인력양성 프로그램인 ‘자동차 산업과 대응전략’ 주문식 교육을 진행했다고 10일 밝혔다.

이날 교육에는 재직자 58명이 참석했다.

산업연구원 조철 선임연구위원이 강사로 초청돼 자동차산업의 개요, 세계 자동차시장의 동향과 전망, 국내 자동차산업 동향, 미래자동차산업과 한국의 가능성 등에 대해 특강을 실시했다.

한편 호남대는 광주그린카진흥원이 추진하는 ‘친환경 자동차부품 클러스터 조성’과제 인력양성 분야에 선정돼 4차 산업혁명 핵심 산업분야로 주목받는 미래자동차 분야 인재양성에 힘을 쏟고 있다.

