[아시아경제 이민우 기자] 동구바이오제약 동구바이오제약 006620 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 100 등락률 +0.92% 거래량 174,748 전일가 10,900 2021.03.10 14:32 장중(20분지연) 관련기사 동구바이오제약, 주가 1만 1550원 (-4.94%)… 게시판 '북적'동구바이오제약, 커뮤니티 활발... 주가 -7.6%.동구바이오제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.46% close 은 보통주 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 시가배당률은 0.39%, 배당기준일은 지난해 12월31일이다. 배당금은 다음달 22일 지급될 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr