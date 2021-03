10일 서울 종로구 경제정의실천시민연합 강당에서 '서울주택도시공사(SH) 장기공공주택 보유현황 실태분석 발표 기자회견'이 열리고 있다. 이날 경실련은 2020년 말 기준 SH가 보유한 공공주택 23.3만호 중에 진짜는 10.1만호로 전체의 43%밖에 되지 않는다고 주장했다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.