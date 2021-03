알 카타니 에쓰오일 CEO "전 사업장 디지털 전환 추진…생존 위한 필소 조건"

디지털 '스마트 워크' 환경 구축 2023년 마무리

울산공장, 전 분야 종합 디지털 솔루션 완비

[아시아경제 황윤주 기자] 알 카타니 S-OIL(에쓰오일) 최고경영자(CEO)가 "모든 자원과 역량을 투입해 최대한 신속하게 디지털 전환을 추진하고 회사의 성과를 근본적으로 개선하겠다"고 말했다.

알 카타니 CEO는 10일 "디지털 전환은 선택이 아닌 생존과 차별화를 위한 경쟁의 필수 요건"이라며 2023년 디지털 전환 로드맵을 발표했다. 디지털 기술을 바탕으로 미래경쟁력 확보를 위해 디지털 공장, 디지털 마케팅, 스마트 워크 근무 환경을 구축하겠다는 전략이다.

이 일환으로 공장에 적용할 11개의 과제를 선정하고, 생산, 안전, 정비, 품질관리 등 공장 전 분야를 통합하여 관리하는 종합 디지털 솔루션을 구축할 계획이다. 공장은 빅데이터, 인공지능 등을 활용해 공장 상황을 통합 모니터링하고 데이터 기반의 의사결정을 통해 효율과 생산성을 향상시킬 것으로 기대하고 있다.

우선 공장 현장에 최신 산업용 디지털 장비를 도입하여 생산성, 안정성을 높인다. 2019년 도입하여 효과가 입증된 드론 검사시스템을 적극 활용할 예정이다. 드론을 활용해 100m 이상 높이의 플레어 스택(공정의 폐가스를 처리하기 위한 굴뚝 모양의 연소장치)을 점검하며, 드론은 사람이 접근하기 어려운 상부 설비를 검사하고 담당자는 촬영한 영상을 분석하여 정비, 유지보수 등에 활용한다. 이를 통해 작업자의 안전사고 위험 없이 높은 곳에 설치되어 있는 시설 점검이 가능하며, 작업 효율을 높이고 시간도 단축할 수 있다.

또 카메라가 장착된 웨어러블 장비인 스마트 헬멧도 도입한다. 작업자는 스마트 헬멧을 착용하고 현장을 이동하며 실시간으로 화상회의 기능을 통해 상황을 공유한다. 장비의 모든 기능은 음성명령을 통해 작동하며, 원격으로 사진과 도면을 공유하고 증강현실 기능을 통해 효과적인 커뮤니케이션을 돕는다.

임직원의 근무환경도 디지털 전환을 통해 업무 효율성을 높일 계획이다. 에쓰오일은 작년에 협업 및 커뮤니케이션 활성화를 위한 업무 협업툴을 도입하여 스마트 워크 환경기반을 마련했다. 또한 영업, 재무, 구매 영역의 단순 반복적인 업무에 시범적으로 업무자동화 시스템(RPA: Robotic Process Automation)을 적용하였고 사내에서 자주 발생하는 문의에 효과적으로 대응하기 위한 업무지원 챗봇(Chatbot)을 구축하여 업무 효율성을 높였으며, 향후 지속적으로 활용 폭을 넓힐 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr