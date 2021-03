[클릭 e종목] "제일기획, 1분기 실적 예상치 상회 전망"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 10일 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 20,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,250 2021.03.10 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 제일기획의 갤럭시 S21 광고, 누적 조회수 9000만 돌파제일기획, 애드페스트 광고제 대상 수상…역대 최다 수상 기록[클릭 e종목]"제일기획, 현 시점이 저가매수 기회...목표가 3.9%↑" close 에 대해 올해 1분기 예상보다 더 좋은 실적이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만8000원을 유지했다.

김회재 대신증권 연구원은 "올해 1분기 실적은 예상보다 더 좋을 것"이라며 "영업총이익(GP)은 2800억원으로 전년 대비 7%, 영업이익은 403억원으로 32% 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다.

아이폰 5G가 지난해 10월 말 출시된 이후 5G의 가입자 순증 규모 확대가 예상된다는 분석이다. 작년 10월 74만명이던 5G 가입자수는 올 1월에는 102만명으로 증가한 상태다.

아이폰의 인기에 대응하기 위한 삼성의 갤럭시 S21 마케팅 강화 영향도 있다는 설명이다. 김 연구원은 "삼성은 갤럭시 S21을 평년보다 한달 정도 이른 1월 말 출시 후 마케팅 강도를 높였을 것으로 추정된다"고 말했다.

그는 "올해 5G 상용화 2주년을 맞이해 국내외 다양한 5G 단말이 등장하면서 삼성은 연중 마케팅 강도를 높일 가능성이 높다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr