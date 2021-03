‘대전역세권’ 재정비 사업비 30% 증액…중앙 투자심사 통과

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전역세권 재정비 사업비가 30% 증액됐다.

대전시는 증액된 대전역세권 재정비 사업비가 최근 열린 중앙투자심사위원회 심의와 지방재정 중앙 투자심사에서 조건부 승인을 받았다고 10일 밝혔다.

조건사항은 도서관, 생활편의시설 등 설치로 사업의 공공성을 강화하는 방안 강구와 중기지방재정계획 수정 등 사항이다.

대전역세권 재정비 사업비는 애초 2012년 제1차 중앙 재정 투·융자 심사 당시 총 2933억원으로 책정됐다. 하지만 2015년 동광장길 확장공사. 신안2 역사공원 편입 등 재정비촉진계획 변경과 2019년 소제중앙공원이 지구에 포함되면서 총사업비는 4155억원 규모로 증가했다.

시는 이 같은 내용으로 재심사를 받아 중앙 투자심사를 통과했다. 이를 통해 대전역세권 재정비 진행에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.

원도심 활성화 및 도시균형발전 도모를 근간으로 추진될 이 사업은 대전역 일원 92만3065㎡ 부지에 주거 및 상업·업무·문화·컨벤션 등 복합 도시기반시설을 조성하는 것을 핵심으로 한다.

이중 동광장길 확장공사 등 4개 노선 도로확장사업(1522억원)과 신안2역사공원 등 2개 공원조성사업(860억원)은 기반시설 선도사업에 포함되는 재정사업으로 총 2382억원(국비 918억원, 시비 1464억원)이 투자될 예정이다.

시는 앞으로 동광장길 확장공사, 공원 조성사업 등 기반시설 선도사업을 통해 상업 및 업무, 주거 등 각종 기능을 갖춘 복합2구역 민간개발 사업과 중앙1, 삼성4구역 재개발 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

또 대전역 북측 주거복지와 도시재생을 결합시킨 쪽방촌 공공주택 건립과 지난 10월 29일 결정된 대전역세권지구의 혁신도시 조성사업도 차질 없이 진행한다는 의지를 보인다.

김준열 시 도시주택국장은 “대전역세권은 특·광역시 역세권 중 가장 슬럼화 된 지역”이라며 “시는 중앙 투자심사 통과를 계기로 재정비 사업에 속도를 내고 대전역세권이 지역경제를 견인하는 역할을 할 수 있게 하겠다”고 말했다.

