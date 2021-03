美기후특사 "기후변화 대응 10년의 행동 시작해야"

[아시아경제 조유진 기자] 존 케리 미국 기후변화 특사는 오는 11월 스코틀랜드 글래스고에서 열릴 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회는 환경 문제를 해결하기 위해 10년의 행동을 시작해야 한다고 9일(현지시간) 밝혔다.

케리 특사는 이날 벨기에 브뤼셀에 있는 유럽연합(EU) 본부를 방문해 "이번 당사국총회는 우리가 가진 마지막 최선의 기회"라며 이 같이 강조했다.

그는 조 바이든 행정부 출범 이후 처음으로 EU 당국 관계자들을 만났다. 그는 또 "기후변화에 대응하기 위해 유럽과 미국의 공조가 중요하다"며 "유럽에 있는 우리의 친구들과 기후 협력에 대한 대화를 재개하기 위해 이곳에 온 만큼 (기후변화와 관련한 논의는) 더 강해져야 할 것"이라고 말했다.

케리 특사의 이번 방문은 전임 도널드 트럼프 정부에서 외면받았던 기후변화 정책을 되살리는 새로운 시작을 의미한다고 주요 외신들은 전했다.

케리 특사는 버락 오바마 전 대통령 정부 당시 국무장관을 재임하면서 2015년 파리기후변화협약 체결 협상에도 관여했었다. 미국 정부는 2016년 4월 이 협약에 서명했지만 트럼프 전 대통령이 협약에서 탈퇴했고 바이든 정권은 다시 파리기후변화협약에 재가입하겠다고 선언했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr