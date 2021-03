애플, 아이폰·애플워치로 측정한 여성 생리주기 연구 발표

하버드 보건대학원 애플 여성건강 연구팀

미국 18세 이상 1만명 여성 대상 진행

[아시아경제 차민영 기자] 애플이 아이폰과 애플워치로 측정한 데이터를 기반으로 여성 생리주기 관련 연구 결과를 발표했다.

애플 뉴스룸은 9일 하버드대 보건대학원 애플 여성 건강 연구팀이 미국 내 18세 이상 1만명 이상의 여성 참가자들의 정보를 기반으로 한 생리주기 예비 연구 결과를 발표했다고 전했다.

이번 애플 여성 건강 연구는 애플의 리서치앱을 통해 진행됐다. 참가자들은 개인의 아이폰이나 애플워치를 활용해 간편하게 연구에 참여했다. 흑인, 히스패닉, 백인 등 다양한 인종의 참가자가 참여했으며 미국 전역에서 광범위하게 진행됐다.

참가자 분석 결과, 다양한 생리주기 증상을 경험. 가장 자주 포착된 증상은 경련성 복통, 더부룩함, 피로감이며, 증상을 기록한 참여자의 60% 이상이 비슷한 증상을 호소했다.

설사 및 수면주기 변화와 같이 일반적으로 알려지지 않은 일부 증상은 기록한 참여자의 37%가 겪은 것으로 나타났다.

하버드대 보건대학원장인 미셸 윌리엄스는 "우리 연구는 생리 주기를 겪는 모든 사람이 안심하고 원하는 대로 역량을 발휘하기 위해 필요한 보건 서비스 및 생리 용품을 이용할 수 있는 좀 더 성평등한 미래를 실현하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다. 애플의 헬스 담당 부사장인 섬벌 데사이 박사도 "이번 연구 결과는 생리 증상을 입증하고 이에 대한 오명을 벗겨내기 위한 한 걸음의 진전"이라고 평가했다.

연구진은 예비 데이터를 기반으로 방법론 분석을 포함한 상세 연구를 진행해 동료 평가 및 학술지 공개용으로 제출할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr