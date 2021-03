신세계푸드, ‘강릉초당두부’와 건강 디저트 케이크 출시

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드가 운영하는 프리미엄 베이커리 ‘더 메나쥬리’가 강릉 지역 명물 ‘강릉초당두부’와 협업을 통해 건강 디저트 ‘강릉초당두부 케이크’를 출시했다고 10일 밝혔다.

‘강릉초당두부 케이크’는 국내산 콩으로 만든 초당두부를 25% 첨가해 두부의 부드러운 맛과 질감, 모양을 그대로 구현한 것이 특징이다.

특히 초당두부를 크림치즈와 황금비율로 섞는 수제공정을 통해 케이크의 담백하고 고소한 풍미를 한층 더했다. 두부를 만들 때 사용하는 전통 나무틀을 제품 패키지 모양에 적용해 실제 두부를 먹는 듯한 신선함과 색다른 즐거움을 느낄 수 있게 했다.

‘강릉초당두부 케이크’는11일 배민 쇼핑라이브를 통해 첫 판매되며, 오는 15일부터는 카카오선물하기에서도 만나볼 수 있다.

신세계푸드 관계자는 "건강에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 디저트에 있어서도 자극적인 단맛보다는 맛과 영양을 동시에 챙길 수 있는 우리 고유의 식재료를 현대적으로 재해석한 제품을 선호하는 추세에 주목했다"라며 "소소한 재미와 색다른 경험을 찾으려는 젊은층부터 은은한 단맛의 디저트를 선호하는 중장년층까지 남녀노소 모두에게 사랑 받을 것으로 기대한"고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr