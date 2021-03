서울시, 상수도공사장 발생토 오염 '스마트 송장 시스템'으로 관리한다

올해부터 100여건 서울시 모든 상수도 공사현장에 시스템 전면도입

무단반출, 불법투기로 인한 환경오염 방지

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 상수도 공사현장에서 발생하는 토사(발생토)의 무단 반출이나 불법 투기로 인한 환경오염을 막기 위해 GPS 위치정보시스템 기반의 ‘스마트 송장 시스템’을 전면 도입한다고 10일 밝혔다.

‘스마트 송장 시스템’은 발생토 운반차량의 차량번호, 상·하차지, 운행경로, 운행시간, 총 거리 등을 자동으로 기록·집계해 관리자가 실시간으로 확인할 수 있는 운반관리 시스템이다. 공사장의 사용자(차량 운전자)가 스마트폰에 ‘스마트 송장’ 앱을 설치하면 서울시가 모니터링·관리할 수 있다.

서울의 연간 상수도 공사 규모는 작년 114건, 올해 108건이다. 시는 ‘스마트 송장 시스템’을 통해 발생토 처리과정을 실시간으로 확인하고 투명하게 관리해 발생토 무단 반출과 불법 투기로 인한 환경오염을 방지한다는 목표다.

공공기관이 시행하는 공사장의 발생토는 지정된 사토장이나 수도권 매립지에 버려야하지만 처리업체가 비용을 줄이기 위해 불법으로 반출·투기해 사회적 문제로 제기돼 왔다. 그럼에도 발생토가 어디에 어떻게 반출됐는지 파악하기 어려웠다.

서울시는 작년 한 해 동안 상수도 공사 현장에 ‘스마트 송장 시스템’을 도입해 시범 운영했다. 수도사업소 관계자와 공사 감독부서인 서울시설공단의 의견을 청취, 제도 도입의 실효성을 검토해 전면 도입에 이르렀다.

백호 서상수도사업본부장은 “상수도 공사 현장에서도 IT기술을 활용한 스마트 송장 시스템을 전면 도입해 발생토 처리 과정의 투명성을 확보하고자 한다”며 “소규모 공사장의 무단 불법투기, 임의 반출까지 사전에 차단해 환경오염을 막고 나아가 스마트한 상수도 공사장을 만드는 첫 단추 역할을 할 것”이라고 말했다.

