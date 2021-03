중국, '백신여권' 출시

위챗 미니프로그램 이용, 핵산검사, 백신 접종 여부 정보 암호화

중국 자체 개발한 백신 효능 등 국가간 상호 인증이 확대 관건

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 '백신 여권'을 선보였다.

9일 중국 글로벌 타임스 등에 따르면 중국 외교부는 스마트폰 위챗 미니프로그램을 이용한 중국인 전용 백신여권인 '국제여행 건강증명서'를 출시했다고 밝혔다.

글로벌 타임스는 국제여행 건강증명서에는 핵산 검사 및 혈청 항체 결과, 백신 접종 등의 암호화된 정보(QR코드)가 담겨 있다고 전했다. 백신 접종 정보에는 제조업체와 백신 종류 및 접종 날짜도 포함된다.

중국 외교부는 "중국의 국제여행 건강증명서가 국가간 건강하고 안전하며 질서 있는 인적 왕래를 추진하는데 큰 역할을 할 것"이라고 기대했다.

앞서 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장은 전국인민대표대회(전인대) 연례회의 기자회견에서 중국이 중국판 국제여행 건강증명 전자서류를 내놓을 것이라고 밝힌 바 있다.

왕 부장은 또 중국이 다른 나라들과 코로나19 백신 접종의 상호 인증을 논의할 의사가 있다고 말했다.

다만 접종한 백신 효능에 대한 국가간 상호 인증 등의 논의가 필요하다는 점에서 백신 여권이 곧바로 적용되는데 적지 않은 시간이 필요할 것으로 보인다.

중국은 현재 홍콩과 마카오에 백신여권을 도입, 본토 입국시 14일간의 격리 등을 면제하는 방안을 검토하고 있다.

