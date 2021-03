호남대 LINC+사업단, DJ센터와 ‘인턴십 협약’ 체결

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 LINC+사업단은 최근 김대중컨벤션센터(DJ센터)와 지역 MICE 교육 협력 및 전문 인재 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 업무협약에는 호남대를 비롯한 전남대, 조선대, 목포대, 동신대 등 지역거점 5개 대학이 참여했고, 선발된 청년 인턴은 DJ센터의 각 분야별 현장 업무 경험 기회를 갖게 된다.

DJ 전시 컨벤션 아카데미의 일환으로 기획된 ‘MICE 인재 사관학교’는 광주 평생교육원과 협업으로 MICE 산업의 핵심인 ▲국제회의와 전시산업 ▲이벤트 및 축제 ▲글로벌비즈니스 분야를 중심으로 연 2회, 각 15주(주 1회 강의) 과정으로 진행된다.

호남대에서는 이번 ‘MICE 인재 사관학교’에 호텔경영학과 정경현(16학번), 김민지(18학번), 조소예(18학번) 학생이 참여해 15년 이상의 노하우가 축적된 DJ센터 내부강사와 외부 전문가들의 집중 지도를 받게 된다.

양승학 LINC+사업단장은 “이번 DJ 전시 컨벤션 아카데미 운영을 통해 MICE 분야 지역인재 양성 및 일자리 창출을 위해 많은 지원을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

