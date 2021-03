文대통령 "부동산 공급 더 속도감 있게"…전국 83만가구 예정대로 (종합2)

2·4 부동산 공급대책 차질없는 추진 당부…이번주 靑 비서관급 이상 전수조사 결과 발표

[아시아경제 류정민 기자] "부동산 공급대책은 오히려 더 속도감 있게 추진돼야 한다."

문재인 대통령이 한국토지주택공사(LH) 전·현직 직원들의 투기 의혹과 관련해 시장에 번지고 있는 부동산 공급 대책 차질론에 제동을 걸었다.

강민석 청와대 대변인은 9일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "문 대통령은 오늘 투기는 투기대로 조사하되 정부의 주택공급대책에 대한 신뢰가 흔들려서는 안 된다고 말했다"고 전했다.

문 대통령이 언급한 대책은 2·4 부동산 공급 대책이다. 당시 정부는 서울과 인천·경기, 5대 광역시 등에 83만6000가구의 주택 물량 공급 계획을 밝힌 바 있다. 정부는 '공급 쇼크'라는 표현을 사용할 정도로 파격적인 주택 물량 확보를 예고했다. 시장이 놀랄 정도로 많은 주택 물량을 공급해서 부동산 불안 심리를 잠재우겠다는 포석이다.

하지만 LH 발(發) 투기 의혹이 불거지면서 정부가 발표한 주택 공급 계획에 차질이 생기는 게 아니냐는 불안감이 확산됐다. 이에 문 대통령은 '더 속도감 있는 추진'이라는 메시지를 통해 부동산 공급 계획의 연속성을 강조했다.

청와대 핵심 관계자는 "LH 투기 의혹사건에 대한 조사와 수사에 대한 지시는 그동안 충분히 하셨다. 문 대통령은 전수조사 대상을 3기 신도시 전체로 확대했고 청와대도 조사대상에 포함했다"면서 "모든 행정력과 수사력을 동원하되 검·경이 유기적으로 협력하라고 했다"고 말했다.

청와대 핵심 관계자는 "이런 모든 강도 높은 지시들은 주택이 제대로 공급돼서 부동산을 안정시키기 위한 것은 두 말할 필요가 없다"면서 "오늘은 부동산 공급 문제의 본질을 짚은 차원으로 이해해달라. 수사는 수사대로 하되 공급대책 추진은 속도감 있게 나아가야 한다는 취지"라고 설명했다.

한편 청와대는 비서관급 이상 고위직과 가족 등의 전수 조사 결과를 이번 주 중으로 발표할 예정이다. 청와대 인사들이 신도시 투기 의혹에 연루됐는지 여부를 조사를 결과를 공개하겠다는 의미다.

청와대 핵심 관계자는 "그리 오래 걸리지는 않을 것이다. 금주 중으로 1차 조사결과는 발표할 것으로 예상한다"면서 "이번주는 비서관급 이상의 고위직 본인과 가족에 대한 발표이고 다음에 행정관, 그 이하에 대한 2차 발표가 있을 예정"이라고 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr