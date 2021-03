코리아센터 "메이크샵, 쇼핑몰 전용 검색엔진 ‘다찾다’ 개발"

[아시아경제 유현석 기자] 언택트 이커머스 전문기업 코리아센터 코리아센터 290510 | 코스닥 증권정보 현재가 8,370 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,360 2021.03.09 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 코리아센터, 지난해 매출 3029억…"언택트 힘입어"테슬라 생산량 2배 늘려달라!! 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.확인하셨나요? “주식 광풍”!! 증권가가 주목하는 핵심 株!! close 의 메이크샵 플랫폼은 쇼핑몰 전용 검색엔진인 ‘다찾다’를 개발하고 베타 테스트에 참여할 쇼핑몰 50곳을 모집한다고 9일 밝혔다.

쇼핑몰 전용 검색엔진은 메이크샵의 오래된 숙원사업이자 주요 경쟁사도 지원하지 않는 서비스로 각각의 쇼핑몰 특성에 맞게 검색 가능한 고도화된 검색 사전이다.

쇼핑몰 전용 검색엔진 ‘다찾다’는 가격비교 전문업체 에누리 가격비교와 함께 개발한 AI(인공지능)기반의 검색 서비스로 단순한 동일 단어 검색 기능을 넘어 ▲유사어 검색(레오파드→호피) ▲자동 영문 검색(버클→buckle) ▲같은 분류 검색(양고기→양갈비, 양꼬치) 등이 가능하다.

또 신상품을 수시로 등록해야 하는 쇼핑몰 특성에 맞게 다찾다는 수천 개의 상품도 몇 분 안에 검색엔진을 통해 노출 가능하고 각 업종별 고도화된 검색엔진 유지를 위해 지속적인 성능 향상 서비스를 자체적으로 제공한다.

특히 메이크샵은 이번 검색엔진을 기반으로 현재 포털사이트에서 제공되는 옵션 및 스타일별 등 고객이 선택하고 상품을 검색할 수 있는 것과 동일한 쇼핑검색 파인더도 순차적으로 적용한다는 계획이다.

이와 함께 메이크샵은 이번 검색엔진을 먼저 체험하고 싶은 메이크샵 이용 상점 50곳을 오는 10일까지 모집한다. 선정된 쇼핑몰에게는 같은 달 10일부터 17일까지 다찾다 검색엔진 이용과 함께 추후 적용 예정인 쇼핑검색 파인더를 우선적으로 지원한다.

메이크샵 관계자는 “다찾다는 자사가 야심 차게 준비한 쇼핑몰 전용 검색엔진으로 메이크샵을 이용하는 상점이라면 3월 말까지 순차적으로 적용될 것”이라며 “이를 바탕으로 한 쇼핑검색 파인더를 통해 다양한 확장 기능들을 개발해 쇼핑몰 매출 증대에 도움 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr