기아, 첫 전용 전기차 티저 공개…이름은 'EV6'

후면부 위치 '리어 LED 클러스터' 눈길

전용 전기차, EV+숫자 차명체계

[아시아경제 유제훈 기자] 기아가 첫 전용 전기자동차 모델의 차명(車名)을 'EV6'로 확정하고 첫 공개에 나섰다.

기아는 글로벌 웹사이트를 통해 EV6의 티저 영상·이미지를 공개했다고 9일 밝혔다. EV6는 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 적용된 기아의 첫 전용 전기차 모델이다.

기아는 앞서 지난 1월 새 사명과 로고, 슬로건, 브랜드 지향점을 발표하며 오는 2027년까지 7개의 새로운 전용 전기차 라인업을 선보인단 계획을 밝힌 바 있다. EV6는 기아의 전용 전기차 라인업 중 첫 모델이자 새 로고를 부착한 차종으로, 기아의 중장기 사업전략 '플랜S'를 가속화 하는데 중추적 역할을 담당할 것으로 회사 측은 보고있다.

이날 공개된 EV6의 티저 영상 및 이미지에선 전기차에 최적화 된 역동적 SUV형태의 디자인이 두드러졌다. 측면 실루엣은 전면부 후드에서부터 후면부 스포일러까지 간결하면서도 예리하게 다듬어진 라인이 특징으로, 차량을 한층 풍부하면서도 날렵하게 느껴지게 한다.

특히 매끄럽게 젖혀진 윈드실드 글라스는 전기차 특유의 역동성을 대변하듯 빠르게 치고 나가는 느낌을 생동감 있게 전해준다. 또한 전면의 주간 주행등(DRL)은 디지털 이미지를 구성하는 전자 픽셀에서 영감을 받아 디자인된 '무빙 라이트 패턴'을 적용해 전기차만의 세련된 이미지를 더했고, 후면부에 위치한 리어 LED 클러스터는 EV6만의 차별화된 요소로 조명의 역할 뿐만 아니라 빛을 매개체로 독특한 패턴을 형상화 해 미래지향적인 캐릭터를 더해준다.

카림 하비브 기아 디자인담당 전무는 "기아의 브랜드 방향성인 'Movement that inspires'에 기반한 EV6는 고객의 다양한 요구를 충족시키고 시간적인 여유와 영감을 주는 공간"이라며 "기아는 대담하고 독창적이면서 창의적인 모빌리티 경험을 고객에게 선사하기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 밝혔다.

기아는 이달 말 EV6의 온라인 월드프리미어 이벤트(세계 최초공개 행사)를 통해 자세한 EV6의 상품성을 공개할 계획이다.

한편 기아는 EV6 티저 공개와 함꼐 전용 전기차의 새로운 차명체계를 공개했다. 전기차를 뜻하는 EV에 숫자를 더하는 방식이다. 전기차를 의미하는 대표명사를 사용, 고객들이 직관적으로 전용 전기차 라인업임을 인지토록 했다는 게 회사 측 설명이다. 아울러 숫자는 전용 전기차 라인업에서의 위치와 역할을 나타낸다.

기아는 신규 전용 전기차 차명 체계로 EV차명의 인지도와 친숙성을 제고하고, 글로벌 시장에서 동일한 차명을 적용해 일관성까지 확보한다는 방침이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr