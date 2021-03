정의용 장관, 이스라엘 외무장관과 통화 "코로나19 대응 협력 확대"

백신 경험 공유·기술 개발 등 협력 지속키로

[아시아경제 한진주 기자] 정의용 외교부 장관은 8일 가비 아슈케나지 이스라엘 외무장관과 통화로 양국간 협력 확대 방안 등을 논의했다.

외교부에 따르면 양 장관은 통화에서 양국이 합의한 한-이스라엘 자유무역협정(FTA)이 양국관계 도약을 위한 계기가 될 것이라는 인식을 같이하고, 통상·기술·보건 등 다양한 분야에서 양국간 협력을 확대하기로 했다.

양국 장관은 백신접종 경험 공유와 백신 기술개발 등 코로나19 대응을 위한 협력을 지속해 나가기로 했다.

정 장관은 또 지난해 '아브라함 협정' 합의 타결 등 아랍권과 관계 정상화가 역내 평화와 안정에 기여할 것이라며 이스라엘 정부의 노력을 높이 평가했다. 아브라함 협정이란 작년 9월 미국 중재로 이스라엘과 아랍에미리트(UAE), 바레인이 역사적으로 국교를 수립하기로 한 합의다.

아슈케나지 장관은 한국 정부의 한반도 평화 프로세스 관련 노력에 대한 지지 입장을 전했다.

