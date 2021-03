태광산업, 정찬신 석유화학본부 대표 내정

[아시아경제 황윤주 기자] 태광산업 태광산업 003240 | 코스피 증권정보 현재가 884,000 전일대비 2,000 등락률 +0.23% 거래량 2,141 전일가 882,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 박재용 태광산업 섬유사업 대표, '고(GO) 챌린지' 동참태광그룹 신입사원들의 '언택트' 배구 응원태광산업·대한화섬 '에이스포라-에코' 광고 실시 close 은 석유화학사업본부 대표이사에 정찬식 LG화학 ABS 부사장을 내정했다고 8일 밝혔다. 오는 26일 열리는 주주총회에서 안건이 통과되면 정식 선임될 예정이다.

정 대표는 1963년생으로 한양대학교 공업화학과를 졸업했다. 1988년 LG석유화학(LG화학 전신)에 입사한 이후 여수공장 NCC 공장장, 대산공장 모노머 공장장 등을 거쳐 NCC 사업부장(전무), ABS 사업부장(부사장) 등을 역임하는 등 석유화학 분야의 전문가로 정평이 난 인물이다.

정 대표는 태광산업 내 석유화학 사업을 진두지휘한다. 한편 태광산업은 섬유사업본부를 이끄는 박재용 대표이사와 함께 정찬식·박재용 각자 대표이사 체제로 운영된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr