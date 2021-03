KBI동국실업, 아이오닉5 ‘움직이는 콘솔’ 공급 확대

전후 10단계·140mm 이동무빙 콘솔 공급

초기 수주물량 150% 이상 확대

[아시아경제 김희윤 기자] KBI동국실업은 현대자동차의 '아이오닉5'에 국내 최초 적용된 움직이는 콘솔 '유니버셜 아일랜드'의 공급 물량을 확대할 계획이라고 8일 밝혔다.

KBI동국실업에 따르면 '유니버셜 아일랜드'는 기존 내연기관 구조의 한계를 벗어나 운전석과 보조석 사이 공간에서 전후 10단계, 140mm 이동 가능한 국내 최초 무빙 콘솔이다. 15W 고속무선충전 시스템, USB 충전잭, 상하단 고용량 트레이 등 다양한 편의장치를 제공하며 시트 1열과 2열에서 보다 자유롭고 편리하게 사용할 수 있는 것이 큰 장점이다. 또 운전자는 콘솔 아래칸 넓은 공간에 노트북이나 가방을 넣을 수 있고 주차 공간이 좁은 곳에서 콘솔을 뒤로 슬라이딩하면 보조석으로 이동해서 내릴 때 편안하다.

'아이오닉5'의 흥행 돌풍에 힘입어 KBI동국실업은 올 7월 출시를 앞둔 기아의 첫 전용 전기차를 비롯한 다양한 전기차에 부품을 공급할 계획이라고 설명했다. 아울러 전기차 콘솔 초기 수주물량의 150% 확대가 기대되면서 올해 매출 증가를 통한 흑자 전환의 기대감을 높아지고 있다고 덧붙였다.

KBI동국실업 관계자는 "향후 고객사에서 출시하는 전기차의 성공적 론칭과 판매에 따른 매출 증가에 안주하지 않고 끊임없는 R&D 투자와 원가절감으로 지속적인 흑자경영 달성에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr