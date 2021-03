윤희숙 "수사대상 국토부에 수사 왜 맡기나...변창흠부터 자르라"

[아시아경제 김초영 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 8일 한국토지주택공사(LH) 직원들의 3기 신도시 땅 투기 의혹과 관련해 "변창흠 국토부 장관부터 자르고 검찰 수사하게 하라"고 촉구했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 "터진 일도 화나지만, 장관이라는 이는 진상파악도 하기 전에 '개발이 안 될 줄 알고 샀는데 갑자기 신도시로 지정된 것'이라며 의혹을 부인하기부터 했다"며 "정권은 아예 조사 자체를 의혹의 본산인 국토부가 주도하는 정부조사단에 맡겼다. 수사대상에게 수사를 맡긴다니 그게 자칭 개혁 세력이 할 짓이냐"고 지적하며 이같이 말했다.

그는 "조사대상에게 신도시 투기 조사를 맡기는 건 국민을 향한 선전포고"라며 "LH 사장으로서의 관리 책임을 축소할 유인으로 가득한 장관부터 자르고 시작하자"고 직격했다. 이어 "국토부와 LH 직무 감찰은 감사원에 일임하라"며 변창흠 국토부 장관의 경질과 검찰의 직접수사를 주장했다.

또 윤 의원은 시흥시 한 동의 등기부 등본에서 LH 직원 10명이 쏟아졌다는 보도를 언급하며 "진짜 투기세력은 자기들 날개죽지 안에 잔뜩 배양하고 있었다. 시의원에, 시장에, 공공기관 직원들까지, 개발 정보에 접근 가능한 이 중 말단의 부패가 굴비 두름처럼 줄줄이 딸려 나오는데, 대충 아랫단 공무원과 배우자 이름만 들추는 척하고 면피하겠다는 거냐"고 강하게 비판했다.

윤 의원은 "기강이 이 정도로 부패했다면, 정보에 접근 가능한 고위직은 가만있었겠냐"며 "'직보다 부동산'을 외쳤던 전·현직 청와대 직원들까지 모두 수사대상이다"라고 밝혔다.

이어 "이런 상황에서 개발 계획을 강행하겠다는 부총리 역시 상황을 덮으려는 의도가 의심스럽다"며 "얼마나 많은 이가 얼마나 큰 규모로 해 먹었는지 파악부터 해야 다음 걸음을 결정할 수 있는 게 당연한 이치다"라고 강조했다.

김초영 인턴기자 choyoung@asiae.co.kr