택배업계, 운임 현실화…온라인쇼핑 배송비 인상 불가피

롯데, 15일부터 150원 인상

CJ·한진도 200원 안팎 예상

결국 소비자 부담으로 이어져

[아시아경제 이동우 기자] 롯데글로벌로지스(롯데택배)를 시작으로 국내 주요 택배사들이 줄줄이 택배 요금을 올린다. 택배 분류 인력 투입에 따른 인건비 부담을 줄이기 위한 조치로, 기업 고객을 중심으로 한 요금 인상이 결국 소비자들의 ‘배송비’ 부담으로 이어질 것으로 예상된다.

8일 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 오는 15일부터 기업 고객을 대상으로 택배 운임 단가를 평균 150원 인상하는 내용의 지침을 최근 전국 대리점에 배포했다. 이에 따라 상자 길이 80㎝ 이하, 무게 5㎏ 이하인 기본형 택배 운임은 1750원에서 1900원으로 인상된다. 다만 기존 계약기간이 남은 고객은 만료 후 인상된 단가를 적용 받는다.

CJ대한통운과 한진택배 역시 택배 운임 인상 작업에 들어갔다. CJ대한통운은 현재 운임 인상을 위해 내부 검토를 진행 중이며 인상 규모는 신규 화주 기준 200원 안팎이 될 것으로 업계는 예상하고 있다. 한진택배 관계자는 또한 "기업 고객 중에서 일부 저단가 화주를 대상으로 운임 현실화 작업을 진행하고 있다"며 "내부적으로 협의를 강화하고 있다"고 설명했다.

택배업계는 최근 분류인력 투입에 따른 연간 500억~750억원의 추가 비용이 소요돼 운임 인상이 불가피하다는 주장이다. 앞서 업계는 정부와 협의해 택배기사의 업무 부담을 줄이기 위해 6000명가량의 분류 전담 인력을 충원한 바 있다. 정부가 제시한 분류 설비 및 환경 개선 등을 위해서 현재 1.5배 수준의 택배 운임 인상이 필요하다고 업계는 분석했다.

기업 고객 대상의 운임 인상은 소비자들의 배송비 부담으로 이어질 수 있다는 지적이 나온다. 기업 고객을 대상으로 한 택배비 인상이 장기적으로 상품 가격 및 배송비 인상으로 연결될 수 있어서다.

택배업계 관계자는 "10년 동안 택배시장 물동량은 2배 이상 올랐지만 평균 단가는 2500원대에서 2200원대로 10%가량 되레 낮아졌다"며 "택배기사의 처우 및 작업 환경 등 개선을 위해 운임 현실화가 필요한 시점이다"라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr