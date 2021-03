대신증권, 알루미늄과 밀 선물 ETN 2종 출시

LME·CME에 상장된 알루미늄, 밀 선물의 일간 수익률 1배 추종

알루미늄과 밀 등 원자재에 일반투자자도 손쉽게 투자 가능한 상품

[아시아경제 송화정 기자] 대신증권은 국내 투자자들도 쉽게 알루미늄과 밀에 투자할 수 있는 '대신 알루미늄 선물 상장지수증권(ETN)(H)'과 '대신 밀 선물 ETN(H)' 2종을 신규 상장한다고 8일 밝혔다.

이 상품은 글로벌 주요국 경기회복으로 인한 산업금속 가치 상승 기대감과 기후변화, 인플레이션 등에 따른 농산물 가격 상승 기대감 등을 반영해 출시한 ETN이다.

대신 알루미늄 선물 ETN(H)과 대신 밀 선물 ETN(H)은 각각 런던금속거래소(LME)와 시카고상품거래소(CME)에 상장돼 있는 알루미늄 선물(LME Aluminum futures)과 밀 선물(CME Wheat futures)의 일간 수익률을 1배 추종한다.

이 상품은 환헤지형 상품으로 환율 변동이 수익률에 영향을 미치지 않는다. 만기는 5년이며 연 1.1%의 제비용이 발생한다. 상품 관련 문의사항은 대신증권 고객감동센터에서 확인할 수 있다.

최대경 대신증권 자산운용본부장은 “세계 경제 회복 국면에서 알루미늄, 밀 가격은 높은 상승세를 보이는 경향이 있다”며 “대신증권의 알루미늄과 밀 ETN 상품이 투자자들에게 보다 쉽고 편한 원자재 대체 투자 기회를 제공하게 될 것”이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr