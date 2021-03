경기도, 작년 세외수입 1조2878억 징수…첫 1조원 돌파

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난해 세외수입 1조2878억원을 징수한 것으로 집계됐다. 징수액이 1조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 반면 이월 체납액은 2991억원으로 역대 최저치를 기록했다.

지방세외수입은 지방자치단체의 재정수입 중 취득세, 등록세 등 지방세 이외의 자체 수입을 말한다. 사용료, 수수료, 과태료, 과징금 등 행정적 목적으로 주민들로부터 징수하는 수입이다.

이재명 경기도지사 취임 전인 2017년 세외수입 징수율은 69.2%에 그쳤으나 이후 지속 상승해 지난해 최고점을 기록했다. 이월 체납액은 2017년 4059억원에서 지난해 2991억원으로 1000억원 넘게 감소했다.

도는 공정 조세정의 실현을 위한 다양한 체납처분 정책과 이를 뒷받침하는 전문 인력 확충 등이 성과를 보인 결과로 보고 있다.

도는 올해 세외수입 징수 목표를 부과액의 90%, 이월체납액은 1047억원으로 각각 설정했다.

도는 목표 달성을 위해 ▲고액ㆍ상습체납자 등에 대한 체납 처분 활동 강화 ▲생계형 체납자에 대한 지원 및 결손처분 활성화 ▲세외수입 확충 우수사례 연구발표대회와 부서별 맞춤 컨설팅 ▲과태료 체납자 감치, 아파트 분양권ㆍ국세환급금 압류와 같은 신 징수기법 발굴 등 다양한 정책을 시행한다.

김민경 도 조세정의과장은 "지방세와 더불어 지방자치의 근간이 되는 자주재원인 세외수입의 중요성이 날로 커지고 있다"라며 "고액 체납자에 대한 강력한 체납처분과 생계형 체납자를 위한 결손처분, 징수유예, 분할납부 등을 적절히 활용해 정의로운 납세문화 조성에 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr