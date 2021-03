[아시아경제 임춘한 기자] 7일 오전 4시 40분께 부산진구 광무교에서 서면교차로 방향을 진행하던 택시끼리 추돌 사고가 발생했다.

이 사고로 택시 한 대가 중앙버스전용차로(BRT) 버스정류장을 들이받아 시설물이 파손됐다.

시설물을 추돌한 택시에 타고 있던 60대 운전자와 20대 승객이 부상해 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 차량 블랙박스와 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 사고 원인을 조사하고 있다.

