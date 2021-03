[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오후 관계직원들과 함께 안양천 일대 산책로를 점검했다.

채현일 구청장과 직원들은 안양천 산책로와 사면 녹화 현장, 테니스장 및 인조잔디 축구장 조성 진행상황을 살피고, 자전거도로와 하천변 보행로, 목동교~양평교 구간의 잔디광장 조성 공정을 꼼꼼히 점검했다.

이후 도림천으로 이동해 장미원과 초화원, 반려견 쉼터 등 공사가 진행중인 현황을 둘러보고 일정을 마무리했다.

채현일 구청장은 "진행중인 조성공사 차질없이 진행, 안전하고 쾌적한 문화체육 도시를 만들어가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr