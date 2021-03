美필라델피아서 '램지어 규탄' 결의안 첫 채택…"무례한 역사 다시쓰기"

"극도로 부정확하고 피해 여성에 모욕적"

[아시아경제 김지희 기자] 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수의 ‘위안부 논문’을 규탄하는 결의안이 미국 필라델피아에서 처음으로 채택됐다. 이번 결의안이 위안부 문제에 대한 일반론이 아닌 램지어 교수의 역사 왜곡 문제를 직접 겨냥한 만큼 이번 사태에 미칠 영향에 관심이 쏠린다.

5일(현지시간) 필라델피아 시의회에 따르면 지난달 25일 한국계인 데이비드 오 시의원이 발의한 램지어 교수 논문에 대한 반박 결의안이 전날 가결됐다. 해당 안은 “역사적 합의와 일본군 성노예를 강요당한 여성 수천명에 대한 역사적 증거와 모순되는 램지어 교수의 논문 ‘태평양 전쟁의 성 계약’을 반박한다”면서 “극도로 부정확하고 수천명의 피해 여성에 대한 모욕적인 이야기”라고 규정하고 있다.

또 “램지어의 논문은 이들 여성에 가해진 심각한 불의와 고난을 계약 관계의 매춘으로 격하한 무례한 역사 다시쓰기”라고 지적하는 내용도 담고 있다.

위안부에 대해 '한국을 비롯한 아시아 각국의 여성들을 강제로 동원한 끔찍한 인신매매 제도'라고 규정하고, 앞선 고노 담화와 달리 아베 신조 정권 들어 일본이 역사 뒤집기에 나섰다는 점도 언급했다.

결의안은 “전시 잔혹 행위의 피해자들로서는 자신의 경험담이 정확히 이야기돼야 마땅하고 위험한 역사 다시쓰기를 규탄해야 한다”며 “생존자들과 전세계 여성을 대신해 역사적 잔혹 행위를 최소화하려는 위험한 시도를 계속 반대하며 그런 일이 다시는 일어나지 않게 해야 한다”고 강조했다.

필라델피아 시의회는 지난달 1일 일본 언론의 보도를 통해 램지어 교수의 논문이 일반에 알려진 지 한 달여 만에 이번 결의안을 신속하게 통과했다. 연방이나 주 의회 차원은 아니나, 미국 6위의 대도시에서 램지어 교수의 논문을 직접 지목해 공개 규탄을 결의했다는 점은 의미가 작지 않다는 평가다.

