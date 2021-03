WHO "유럽서 코로나19 재확산 우려"

[아시아경제 성기호 기자] 세계보건기구(WHO) 유럽 사무소가 유럽에서 코로나19 신규 확진자가 6주 연속 감소하다가 다시 증가하고 있는 데 대해 경고를 보냈다.

5일(현지시간) 현지언론에 따르면 한스 클루주 WHO 유럽 지역 책임자는 전날 이같이 밝히고 중부, 동부 유럽과 이미 감염률이 높은 몇몇 서유럽 국가에서 신규 확진자가 다시 증가하고 있다고 말했다.

클루주는 지난주 유럽에서 코로나19 신규 확진자가 9% 증가해 100만명 이상을 기록했다면서 이는 6주에 걸친 감소가 끝이 난 것이라고 말했다.

그는 53개국의 절반 이상에서 신규 확진자가 증가했다고 설명했다. 프랑스, 이탈리아, 체코, 에스토니아, 헝가리, 폴란드 등에서는 최근 신규 확진자가 급증했다. 헝가리의 경우 지난 4일 6천278명의 신규 확진자를 기록, 지난 3개월 사이 일일 신규 확진자 수로는 가장 많았다.

클루즈는 특히 감염력이 더 강한 것으로 알려진 변이 바이러스에 대한 경계와 대응을 강화할 것을 당부했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr