광주시, 사회적경제기업 사업개발비 지원 사업 추진

예산 14억 원 투입, 연간 지원한도 최대 3억 원

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 사회적경제기업의 안정적인 수익 구조 기반을 마련하기 위해 예산 14억원을 투입해 ‘사회적경제기업 사업개발비 지원 사업’을 추진한다고 5일 밝혔다.

지원 사업 참여자격은 공고일 현재 광주시에 소재한 (예비)사회적기업, 사회적협동조합, 마을기업, 자활기업(법인)이다.

지원분야는 브랜드·기술 개발, 홍보·마케팅, 시장 수요조사, 시제품 제작, 품질개선 비용, 특허출원 인증 취득비 등 사업개발비용이다. 인증사회적기업은 최대 1억 원, 기타 예비사회적기업, 사회적협동조합, 마을기업, 자활기업(법인)은 5000만 원 범위 내에서 지원한다.

3곳 이상의 사회적경제기업이 운영체를 구성해 공동상표와 브랜드를 개발하는 경우 연간 최대 3억 원까지 지원한다. 사업 참여기업은 지원 회차에 따라 총 신청 사업비의 10~30%를 자부담해야 한다.

광주시는 이달 중에 공모 참여 희망 업체를 대상으로 사업설명회를 열어 신청자격과 구비서류, 사회적기업 통합정보시스템을 활용한 신청 방법 등을 안내할 예정이다.

사업설명회는 광주권역 지원기관 사회적협동조합 살림이 진행하며, 코로나19 확산 방지를 위해 사전 온라인 신청을 받아 소규모(회차 당 15인 이하)로 열 예정이다.

공모사업 참여를 원하는 기업은 이날부터 오는 19일까지 사회적기업통합정보시스템의 재정지원에서 신청하면 된다.

광주시는 신청 기업의 현장실사와 심사위원회 대면심사를 거쳐 내달 중 선정해 시 홈페이지에 공고할 예정이다.

박정환 시 일자리경제실장은 “사회적 가치 실현을 목적으로 설립된 사회적경제기업에 사업개발비를 지원해 기업의 가치를 높이고 지속적으로 성장할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr