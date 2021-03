[아시아경제 박지환 기자] 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 69,700 전일대비 800 등락률 -1.13% 거래량 360,202 전일가 70,500 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"엘앤에프, 올해 전기차용 양극재 매출 본격 발생" 엘앤에프, 커뮤니티 활발... 주가 11.34%.제가 말했죠? “애플카” 현대-기아차에 납품하는 ‘이 기업’! 단숨에 급등합니다 close 는 113억원 규모의 파생상품 평가 손실이 발생했다고 5일 공시했다.

이번 손실 규모는 자기자본 대비 5.69%에 해당한다.

회사 측은 "주가 상승으로 인한 전환사채 전환가격과 주가간의 차이가 발생함에 따라 파생상품평가손실이 발생했다"며 "다만 공정가치 평가에 따른 평가손실로 현금 유출이 없는 손실"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr