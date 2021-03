전북은행, 신규고객 추첨 통해 안마의자 등 증정

6월 30일까지 '신규고객 경품가득 이벤트' 실시

[아시아경제 박선미 기자] JB금융그룹 전북은행은 6월 30일까지 '신규고객 경품가득 이벤트'를 실시한다고 5일 밝혔다.

이벤트 기간 내 입출금통장 신규 후 신규계좌 기준 월평균 잔액 100만원 이상을 유지하거나, 월평균잔액 50만원 이상을 유지하면서 가맹점 매출대금 매월 50만원 이상 입금고객, 급여 및 연금 1회 이상 수령 고객, 아파트 관리비 자동이체 신청 후 자동이체가 정상인 고객(신용카드 이체분 포함)이 대상이다. 위 조건 중 1가지만 충족하면 이벤트에 자동 응모 된다.

전북은행을 처음 거래하는 고객뿐만 아니라 기존 고객 또한 새로운 입출금통장을 개설해 응모가 가능하다. 이번 이벤트는 7월 중 추첨을 통해 1등 세라젬 안마의자 파우제(1명), 2등 무선 청소기(3명), 3등 모바일 상품권 3만원(30명), 4등 모바일상품권 1만원(200명) 등 푸짐한 경품을 제공할 예정이다.

전북은행 관계자는 “이번 이벤트를 통해 본인에게 적합한 전북은행의 다양한 상품을 경험해 볼 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”며, “앞으로도 고객 입장에서 더욱 편리하고 만족할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

