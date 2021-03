유엔 보고관 "北 극단적 코로나 대응에 인권침해 악화"

[아시아경제 우수연 기자]유엔 북한인권특별보고관이 3일(현지시간) 북한의 극단적인 코로나19 대응 조치가 주민들의 인권을 침해하고 경제난을 악화시키고 있다고 지적했다.

이날 AFP, 로이터통신 등에 따르면 토마스 오헤아 퀀타나 보고관은 유엔 인권이사회에 제출한 보고서를 통해 "팬데믹 기간 외부 세계에 대한 북한의 가중된 고립은 고착화한 인권 침해를 악화시킨 것으로 보인다"고 보고했다.

그는 국경 폐쇄 및 국내외 이동 제한 조치로 중국과의 교역이 80%까지 감소했으며, 이에 따라 필수 식량과 의약품, 국유공장 가동을 위한 원재료 부족 등의 문제가 심각해졌다고 전했다.

퀀타나 보고관에 따르면 국경 봉쇄 강화로 남한으로 이주한 탈북민 수가 2019년 1047명에서 지난해 229명으로 급감했다. 아울러 그는 북한이 국경을 따라 1km 너비의 '완충 지역'을 설정해 탈북을 시도하는 주민을 발견하는 즉시 총격을 가할 수 있도록 했다고 보고했다. 중국과의 불법 무역을 포함해 방역 조치를 어긴 협의로 여러명이 처형된 것으로 알려졌다고도 전했다.

퀀타나 보고관은 북한 당국의 봉쇄 조치로 구호물품 전달 등 인도적인 활동이 거의 중단된 상태라고 말했다. 그러면서 북한 당국에 "방역 조처의 부정적인 결과가 팬데믹 그 자체보다 더 커지지 않도록 해야한다"고 촉구했다.

그러나 인권이사회가 있는 스위스 제네바 주재 북한 대표부는 즉각적인 답변을 내놓지 않고 있다. 북한은 유엔 보고관의 임무를 인정하지 않고 있으며, 아직까지 코로나19 확진자가 없다고 주장하고 있다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 북한은 지난해 말까지 코로나19 검사를 1만3259건 진행했으며 모두 음성 판정을 받았다. 코로나19 백신 공동 구매 및 분배를 위한 국제 프로젝트 '코백스 퍼실리티'는 5월까지 북한에 백산 약 170만 회분을 공급할 계획이다.

