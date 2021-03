[아시아경제 지연진 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 482,000 전일대비 11,500 등락률 -2.33% 거래량 694,890 전일가 493,500 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 '1주 단위' 사라지나…"소수점 매매로 우량주 문턱 낮춰야"카카오, 이시간 주가 -1.42%.... 최근 5일 개인 69만 8438주 순매수카카오, 최근 5일 개인 73만 370주 순매수... 주가 49만 500원(-0.2%) close 는 임직원에게 상여금으로 지급하기로 한 자사주 2만6190주를 지난달 24일 주당 47만3500원에 처분했다고 4일 공시했다.

처분가액 총액은 124억96만5000원으로, 카카오 주가가 최근 오름세를 보이면서 당초 예상한 119억1645만원을 웃돈다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr