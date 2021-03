전남도, 코로나19 백신 관리 강화 ‘현장 점검’

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 코로나19 백신 ‘새치기 접종’ 금지와 철저한 보관 등 현장 상황 점검에 나섰다.

도는 코로나19 예방 백신 관리·감독을 강화해 차질 없이 신속하고 안전하게 백신 접종이 진행되고 있다고 4일 밝혔다.

최근 경기도 동두천시 소재 한 요양병원에서 의료진이나 환자가 아닌 병원 이사장 등 10여 명이 ‘새치기’로 코로나19 아스트라제네카 백신 접종을 한 것으로 확인됐다.

또 국립중앙의료원에서는 화이자 백신을 보관하고 있는 초저온 냉동고실 옆 온수기 배관이 터지는 사고로 백신 전량을 폐기할 뻔 한 상황이 발생했다.

도는 여수시 지역예방접종센터를 시작으로 지난달 26일 구례·곡성, 지난 2일 목포·신안, 3일 진도·완도군 접종센터를 찾아 백신 접종상황, 보관 상태, 정전에 따른 비상발전기 작동 등 백신 관리 상황을 점검했다.

요양병원에서 백신 관련 사고를 방지하기 위해 백신 수령에서부터 예방접종 전 과정에 보건소 직원을 참관시켜 신속하고 안전한 예방접종을 유도하고 있다.

전날까지 접종대상자 1만 8687명 중 요양병원·시설 입소자·종사자 1만69명, 감염병전담병원 종사자 68명 등 총 1만137명을 접종했다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “새치기 접종 및 백신 보관 잘못으로 폐기되는 사례가 발생하지 않도록 위탁의료기관 지도 및 백신 관리를 철저히 해 도민 신뢰 속에 안전하게 백신 접종이 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr