신한銀, 부동산 대출 우대금리 0.2%P 축소

[아시아경제 이광호 기자] 신한은행은 5일부터 주택담보대출과 부동산대출의 우대금리를 0.2%포인트 낮추기로 했다고 5일 밝혔다. 이는 관련 대출의 금리가 0.2%포인트 높아지는 효과를 갖는다.

일부 전세자금(주택금융공사·주택도시보증공사 보증)의 우대금리도 0.2%포인트 깎인다. 최근 가계대출 증가세가 가파른 만큼 서민금융과 소상공인·증소기업 자금지원 등 실질 자금 수요에 집중하기 위해 금리 정책을 바꾼 것이라는 설명이다.

신한은행은 또 모기지신용보험(MCI) 대출, 모기지신용보증(MCG) 대출 상품 판매도 일시적으로 중단한다. MCI·MCG은 주택담보대출과 동시에 가입하는 보험으로, 이 보험에 가입한 차주(돈을 빌리는 사람)는 주택담보대출비율(LTV)만큼 대출을 받을 수 있지만, 보험이 없으면 소액임차보증금을 뺀 금액만 대출이 가능하다.이 보험 연계 주택담보대출 상품이 사라진다는 것은 그만큼 주택담보대출 한도가 줄어드는 것과 마찬가지다.

이처럼 부동산 관련 대출을 막아선데는 최근 신용대출 급증세는 진정됐지만 주택 관련 대출 수요가 여전히 많아서다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 은행의 지난달 말 기준 전체 가계대출 잔액은 678조1705억원으로, 1월말(674조3738억원)보다 3조7967억원 늘었다.

주택담보대출이 476조3679억원에서 480조1258억원으로 3조7579억원 불었다. 전세자금대출의 증가액은 2조491억원에 달해 지난해 10월(2조5205억원) 이후 4개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다.

