센트럴인사이트는 김진섭·엄상진 각자대표에서 엄상진 단독대표로 변경됐다고 4일 공시했다. 엄 대표는 최대주주인 아쉬세븐의 최대주주다.

