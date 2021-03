[아시아경제 지연진 기자] 신한알파리츠 신한알파리츠 293940 | 코스피 증권정보 현재가 7,220 전일대비 30 등락률 -0.41% 거래량 50,699 전일가 7,250 2021.03.04 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-4일[클릭 e종목]"신한알파리츠, 우량자산 편입 지속...성장성 ↑"신한알파리츠 "자회사 주식 890만주 890억원에 추가 취득" close 는 종속회사인 신한알파역삼위탁관리부동산투자회사가 부동산 임대를 위해 서울 특별시 테헤란로에 있는 삼성화재 역삼빌딩을 사들였다고 4일 공시했다.

매입 금액은 1583억5500만원으로, 자산총액대비 11.49%에 해당한다.

해당 건물은 1996년에 지어진 1만7449.64(대지면적 1289.55) 규모로, 지상 10층 일부와 11~20층까지 공유지분이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr