GC녹십자는 미국 모더나의 코로나19 백신 4000만도스(2000만명분)를 국내에 유통한다고 4일 밝혔다. 이는 우리 정부가 오는 2분기부터 도입 예정인 물량이다.

이번 유통은 GC녹십자와 모더나, GC녹십자와 질병관리청 간 계약에 따른 것으로 GC녹십자는 모더나와 질병청의 지원을 받아 국내 허가 절차 및 유통을 전담하게 된다.

허은철 GC녹십자 사장은 “국민들에게 백신을 공급하기 위해 정부, 모더나와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”며 “전염병을 막는 것이 제약사의 최우선 과제인 만큼 코로나19와 앞으로 다가올 수 있는 공중 보건 비상사태를 대비할 수 있는 다양한 방법을 모색하고 있다”고 말했다.

