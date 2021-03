“길어지는 집콕에 늘어나는 몰아보기” U+아이돌Live, 누적시청 4000만분 돌파

비대면 시대 1년, U+아이돌Live 시청시간 매월 25%씩 고성장

시청자수 매월 약 10%↑ … 3만개 달하는 자체 제작 콘텐츠 ‘주효’

[아시아경제 구은모 기자] 코로나19로 ‘집콕’ 생활이 길어지면서 1020세대의 ‘언택트 콘텐츠’ 이용률이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

LG유플러스는 4일 아이돌 콘텐츠 플랫폼 'U+아이돌Live'의 누적시청 시간이 4000만분을 돌파했다고 밝혔다. 16부작 드라마 5만편에 달하는 시간이다.

U+아이돌Live의 이용률은 비대면이 일상화된 지난해부터 대폭 늘기 시작했다. 지난해 누적시청 시간이 매월 25%씩 고성장해 2019년 월평균 성장률 7%와 비교해 3배 넘게 증가했다.

LG유플러스 관계자는 “아이돌 콘텐츠는 대부분 15분 이하의 짧은 러닝타임으로 구성됨에도 시청시간이 지속 늘고 있는 이유로는 한 번에 다수의 콘텐츠를 이용하는 이른바 ‘몰아보기’ 시청행태의 확산을 꼽을 수 있다”고 설명했다.

같은 기간 콘텐츠 시청자 수(UV)도 꾸준히 증가했다. LG유플러스는 누적 3만여개에 달하는 자체 제작 콘텐츠가 주효하게 작용한 것으로 보고 있다. 특히 지난해에는 시청자 수가 매월 10% 가까이 늘면서 자체 제작 콘텐츠에 대한 댓글이나 호감을 나타내는 ‘하트 수’도 전년 대비 큰 폭으로 늘었다.

최근 방영된 반려동물 입양 권장 예능 ‘아이돌 소개팅’에는 약 300만개의 하트가 몰렸다. 이는 해당 콘텐츠에 출연한 아이돌그룹 ‘골든차일드’의 이름으로 동물보호단체 ‘카라(KARA)’에 반려동물 용품을 기부하는 활동으로 이어지기도 했다.

이정우 LG유플러스 뮤직서비스팀장은 “U+아이돌Live의 이용자 확대와 콘텐츠에 대한 시청자들의 관심이 골든차일드 같은 출연자들의 기부 활동으로 이어지고, 다시 시청자가 늘어나는 선순환 구조로 나아가고 있다”며 “앞으로도 아이돌을 중심으로 한 다채로운 볼거리를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

U+아이돌Live는 이용 중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등 앱마켓에서 내려 받아 무료로 이용 가능하다. ‘UHD2’ 또는 ‘UHD3’ 셋톱박스를 이용하는 U+tv 고객은 IPTV용 ‘U+tv 아이돌Live’ 서비스로 TV에서 더 크고 생생하게 콘텐츠를 감상할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr