[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 한국토지주택공사(LH) 일부 직원들에 대해 광명·시흥지구 투기의혹이 제기된 데 대해 2일 "필요한 경우 수사 의뢰 등 철저한 조치를 취하라"고 주무부처인 국토교통부에 긴급 지시했다고 국무조정실이 밝혔다. 정부가 신규택지 후보지를 발표하기도 전에 미공개 정보를 악용해 사전 투기에 나섰다는 의혹이다.

이날 오후 국조실은 보도자료를 통해 정 총리가 국토부에 해당 지역에 대한 사실관계를 신속히 조사할 것을 주문하면서 이같이 지시했다고 밝혔다.

정 총리는 아울러 "다른 택지개발 지역에도 유사한 사례가 있는지 확인하고, 이번 사례를 계기로 LH 등 토지·주택 정보 취급 공직자들이 이익충돌 등 공직자 윤리 규정 위반사례가 발생하지 않도록 대책을 강구하라"고 덧붙였다.

