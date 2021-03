진주시, 공무원 청렴 의지 담은 포스터 제작

진주시장, 간부 공무원에서 신규직원까지 참여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 깨끗하고 투명한 ‘청렴 1번지 진주' 실현을 위해 청렴 포스터를 제작해 배부한다고 2일 밝혔다.

청렴 포스터는 ‘청렴 진주’우리 함께 만들라는 슬로건으로 조규일 진주시장을 비롯한 간부 공무원에서 신규직원까지 100명의 얼굴 사진으로 구성했다.

이번 포스터 제작은 시장을 비롯한 간부 공무원의 솔선수범 자세와 직원들의 자발적인 참여로 청렴한 시를 만들자는 의지의 표현으로, 직원 모두가 참여해 신뢰받는 청렴한 조직문화를 만들겠다는 각오를 담았다.

시는 2017년부터 2020년까지 청렴도 평가에서 4년 연속 2등급을 받았으며 외부 청렴도는 경남도에서 가장 높은 수준이다.

조규일 진주시장은 “청렴 포스터 제작에 직원 100명이 모델로 직접 참여했다는 것은 매우 의미 있는 일”이라며, “전 공무원이 청렴 1번지 진주의 주인이 되겠다는 다짐을 지켜나가겠다”고 밝혔다.

시는 외부청렴도를 높이고 공정하고 투명한 행정 업무를 처리하기 위해 재·세정분야 실무 담당자와 컨설팅했으며 향후 일선 민원 업무인 공사감독, 인·허가, 보조금 지원 담당자와 청렴 간담회를 실시할 계획이다.

