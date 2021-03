[아시아경제 임혜선 기자] 화장품브랜드 아이소이가 미백기능성 패드 '불가리안 로즈블레미쉬케어 패드(이하 잡티패드)'를 2일 출시했다.

‘잡티패드’는 아이소이의 대표 제품이자 올리브영 8년 연속 1위인 ‘잡티세럼’의 기술력을 담아 패드 형태로 만든 제품이다. 이번 신제품은 아이소이의 시그니처 성분인 불가리안 로즈 성분과 미백기능성분 알부틴, 진정에 좋은 어성초, 병풀 등을 함유하고 있어 화이트닝은 물론 울긋불긋 민감피부를 진정시키는데 도움을 준다.

