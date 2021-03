[아시아경제 이민지 기자] 엔피씨( NPC NPC 004250 | 코스피 증권정보 현재가 4,130 전일대비 170 등락률 +4.29% 거래량 6,027,595 전일가 3,960 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 【주식 자금하면 대박】 5월 역대급 5년 고정금리 독점판매 /10분 갈아타기【주식자금만 10년 대박 】 5월 역대급 5년 고정금리 독점판매 /10분 갈아타기엔피씨, 주당 95원 결산배당 close )는 지난해 영업이익으로 209억1485만원을 기록해 전년대비 5% 늘었다고 2일 공시했다. 매출액은 5% 줄어든 4313억원을 기록했고 순이익은 32% 늘어난 189억원으로 집계됐다. 회사 측은 “관계기업에 대한 손익이 증가했다”고 말했다.

